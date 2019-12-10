Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился ожиданиями от предстоящего матча против мадридского «Атлетико».

По словам польского хавбека, игроки «Локомотива» хотят играть на 100%. Он отметил, что в этом году были как хорошие игры, так и плохие, но на данный момент самой важной встречей станет завтрашняя. Крыховяк подчеркнул, что московскому клубу будет сложно, и необходимо, чтобы каждый футболист железнодорожников индивидуально выложился. Крыховяк добавил, что «Локомотив» не играл в хороший футбол против тульского «Арсенала», но против «Атлетико» будет готов.

«Все игроки работали, чтобы хорошо сыграть в Лиге чемпионов. И мы будем на 100% готовы к игре, хотим взять три очка», — сказал Крыховяк, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, мадридский «Атлетико» на своей арене примет московский «Локомотив» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. Игра будет проходить 11 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени. В прошлом матче московская команда уступила немецкому «Байеру». «Атлетико» также потерпел неудачу и проиграл туринскому «Ювентусу», возглавляющему группу D.