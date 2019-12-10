Мексиканский боксер Сауль Альварес рассказал, чем занимается после боя с россиянином Сергеем Ковалевым и о дальнейших планах.

По словам мексиканского боксера, он просто получает удовольствие от отпуска. Канело отметил, что ему было важно приехать в Саудовскую Аравию и посмотреть на поединок Энди Руиса против Энтони Джошуа. Альварес добавил, что ему столь же важно выбрать лучший вариант для следующего боя.

Канело, слова которого приводит BoxingScene, заявил, что готов драться в любой точке мира, это может быть Япония, Великобритания или Саудовская Аравия.

Напомним, Альварес нокаутировал Ковалева в 11-м раунде, после чего бой был завершен. После боя Ковалева госпитализировали в качестве меры предосторожности.