Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о выходе новой книги своего тренера Алексея Мишина в Instagram.

По словам Туктамышевой, это не просто очерк воспоминаний из его успешной карьеры, но и учебник для начинающих тренеров, а также пособие для родителей фигуристов. Туктамышева рассказала, что название книги «О чем молчит лед» придумали ее подписчики в рамках конкурса, который фигуристка объявляла на своей странице.

Напомним, Туктамышева выиграла турнир серии ISU Challenger в Хорватии — «Золотой конек Загреба». Отметим, фигуристка пока воздержалась от исполнения четверного прыжка в произвольной программе, однако сделала два тройных акселя. За две программы россиянка получила в сумме 221,15 балла.