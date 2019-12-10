Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова рассказала, что ожидает пополнение.

Цибулкова и ее супруг Михал Новара ждут первого ребенка, о чем теннисистка сообщила на своей странице в Instagram.

«Не можем передать, как мы рады и счастливы сообщить, что мы будем семьей из трех человек», — написала словачка в социальной сети, приложив фото со снимком УЗИ.

Ранее Цибулкова объявила о завершении карьеры. Словачка объявила о своем решении одновременно с выходом своей книги мемуаров — Tenis je moj zivot («Теннис – моя жизнь»).

Напомним, Доминика Цибулкова одержала победу в восьми турнирах WTA в одиночном разряде, в 2014 году она дошла до финала Открытого чемпионата Австралии, где проиграла китаянке Ли На.

Свой последний матч Цибулкова проиграла 21-летней Арине Соболенко.