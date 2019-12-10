Тренерский штаб петербургского «Зенита» назвал состав команды на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».

В воротах сыграет Михаил Кержаков, в защите выйдут Бранислав Иванович, Йордан Осорио и Дуглас Сантос. Полузащитники — Вячеслав Караваев, Магомед Оздоев, Олег Шатов и Александр Ерохин. В нападении с первых минут сыграют Сердар Азмун и Артем Дзюба.

Запасные: Александр Васютин, Игорь Смольников, Леон Мусаев, Матиас Краневиттер, Алексей Сутормин, Роберт Мак, Илья Воробьев.

Напомним, сегодня, 10 декабря, петербургский «Зенит» проведет выездной матч в Португалии против лиссабонской «Бенфики», в котором определится дальнейшая судьба сине-бело-голубых в самом престижном турнире Европы. На данный момент «Зенит» с семью очками занимает второе место в группе. Матч начнётся в 23:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.