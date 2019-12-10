Тренерский штаб лиссабонской «Бенфики» назвал состав команды на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против петербургского «Зенита» .

В воротах сыграет Одиссеас Влаходимос, в защите выйдут Томас Таварес, Рубен Диаш, Франсишку Феррейра и Алекс Гримальдо. Полузащитники — Габриэль Пирес, Адель Таарабт, Луиш Пицци, Франко Серви и Чикиньо. В нападении с первых минут сыграет Карлуш Винисиус.

Напомним, сегодня, 10 декабря, петербургский «Зенит» проведет выездной матч в Португалии против лиссабонской «Бенфики», в котором определится дальнейшая судьба сине-бело-голубых в самом престижном турнире Европы. На данный момент «Зенит» с семью очками занимает второе место в группе. Матч начнётся в 23:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.