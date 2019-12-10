Отец и тренер Хабиба Нурмагомдеова Абдуламанап Нурмагомедов поделился мнением о будущем сопернике своего сына Тони Фергюсоне.

По словам Абдулманапа, этот поединок — один из важнейших. Тренер напомнил, что бой срывался четырежды, два раза это было по вине Хабиба, и дважды — из-за Тони Фергюсона. Нурмагомедов-старший заявил, что это главный бой в истории UFC, он важен не только для отца Хабиба, но и для Дагестана, России и всех, кто поддерживает Нурмагомедова.

По мнению Абдулманапа, сильные стороны Фергюсона — это выносливость, кроме того, он часто выигрывал удушающим и техническими нокаутами.

«Он достойный соперник, и мы достойно к нему готовимся», — сказал Абдулманап Нурмагомедов, слова которого приводит RT Sport.

В данный момент Нурмагомедов готовится к очередной защите чемпионского пояса. 18 апреля 2020 года россиянин встретится с американцем Тони Фергюсоном, бой будет проходить в Нью-Йорке.

По мнению Фергюсона, Нурмагомедов обязательно будет нервничать во время поединка и допустит ошибку, которой американец воспользуется.

На сегодняшний день 31-летний Нурмагомедов провёл 28 боёв в MMA, не потерпев ни одного поражения, Фергюсон в 28 встречах одержал 25 побед.