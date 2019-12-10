В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов итальянский «Наполи» дома одержал разгромную победу над бельгийским «Генком» со счетом 4:0.

В составе неаполитанцев хет-трик оформил польский нападающий Аркадиуш Милик, который отличился на 3-й минуте, на 26-й минуте с передачи Джованни Ди Лоренцо и на 38-й минуте с пенальти. Еще один мяч забил Дрис Мертенс на 75-й минуте также с 11-метровой отметки.

После шести туров команда Карло Анчелотти заняла второе место в таблице группы Е и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Генк» замыкает таблицу с одним баллом.

Отметим, следующий матч «Наполи» проведет 14 декабря дома против «Пармы» в рамках Серии А, «Генк» в этот же день примет «Васланд Беверен» в бельгийской лиге.