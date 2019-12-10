В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» на выезде одержал победу над австрийским «РБ Зальцбург» со счетом 2:0.

В составе мерсисайдцев по мячу забили Наби Кейта с передачи Садио Мане на 57-й минуте и Мохаммед Салах на 58-й минуте встречи.

После шести туров команда Юргена Клоппа заняла первое место в таблице группы Е и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. Подопечные Джесси Марша расположились на третьей строчке таблицы с семью баллами, что позволило им попасть в 1/16 финала Лиги Европы.

Отметим, следующий матч «Ливерпуль» проведет 14 декабря дома против «Уотфорда» в рамках английской премьер-лиги, «Зальцбург» в этот же день в гостях сыграет против «Хартберга» в австриийской бундеслиге.