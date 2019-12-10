Бывший полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда вошел в десятку самых обсуждаемых спортсменов в социальной сети Twitter.

Социальная сеть подвела итоги года, назвав топ-10 самых спортсменов. Почетное девятое место занял японец Кейсуке Хонда, выступающий в данный момент за голландский «Витесс». Первую строчку занял бразильский форвард «Пари Сен Жермен» Неймар, вторым стал аргентинец Лионель Месси, за ним следует португальский нападающий Криштиану Роналду.

На четвертой позиции расположился баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, на пятом — баскетболист «Клипперс» Кавай Ленард. Шестым стал завершивший карьеру Кобе Брайант, седьмым — игрок в американский футбол Том Брэди, восьмым — нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Десятый — еще один представитель американского футбола, Антонио Браун.