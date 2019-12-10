Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о будущем Данила Кругового, которому сделали операцию.

По словам Газизова, несколько дней назад Круговой перенес операцию, срок восстановления после нее – три месяца. Гендиректор «Уфы» сомневается, что футболист поедет на сборы с «Зенитом», потому что сначала он должен будет пройти реабилитацию.

Газизов добавил, что травма неприятная, но хорошо, что вовремя выявлена причина.

«Сейчас уже все нормально. Круговому нужно восстановиться», – сказал Газизов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Круговой отправится на зимние сборы с петербургским «Зенитом», который отдал его в аренду башкирскому клубу.

Напомним, переход Данила Кругового из «Уфы» в «Зенит» состоялся этим летом, после чего игрок отправился в «Уфу» в аренду.

Отметим, Данил Круговой является воспитанником «Зенита», в 2016-2018 годах он выступал за вторую команду клуба. Прошлый сезон Круговой провел в «Уфе», перейдя в этот клуб в статусе свободного агента, сыграл в девяти матчах РПЛ и забил один гол.