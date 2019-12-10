Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о желании видеть завершившего карьеру Дмитрия Сычева на работе в структуре клуба.

По словам Семина, он хотел бы видеть Сычева на должности в структуре «Локомотива», но этот вопрос нужно задавать не только тренеру, но и руководству клуба. Специалист отметил, то, что Сычев является очень успешной частью «Локомотива», — это факт.

«Он приносил золотые медали и в целом, считаю, является очень важной фигурой для российского футбола», — добавил наставник железнодорожников, слова которого приводит Sport24.

Напомним, Дмитрий Сычёв на своей странице в instagram объявил о завершении карьеры игрока. Последним местом работы Сычёва стал армянский клуб «Пюник», с которым нападающий подписал контракт этим летом, но не сыграл в его составе ни одного матча.