В Лиссабоне завершился первый тайм матча группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Зенитом», счет пока ничейный — 0:0.

Такой результат в данный момент устраивает команду Сергея Семака, так как в параллельном матче «Лион» дома уступает «Лейпцигу» со счетом 0:2. В случае ничьи в игре «Бенфика» — «Зенит» и итоговой победе «Лейцпига» в 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут именно немецкий и российский клубы, которые наберут 13 и 8 очков, соответственно. У «Лиона» будет 7 баллов, французы выйдут в Лигу Европы, «Бенфика» займет четвертое место с пятью очками.

Отметим, встреча «Бенфики» и «Зенита», которая проходит на «Эштадиу да Луж», началась в 23:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь. С составом «Зенита» можно ознакомиться здесь, состав «Бенфики» можно посмотреть здесь.