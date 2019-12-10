Дзюба сыграет в кино, Сычев завершил карьеру, Цибулкова объявила о скором пополнении. Эти и другие события — в главных новостях дня.

Дзюба сыграет сам себя в фильме «Я не Дзюба»

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба сыграет сам себя в фильме «Я не Дзюба».

Дмитрий Сычёв завершил карьеру

Российский футболист Дмитрий Сычёв на своей странице в instagram объявил о завершение карьеры игрока.

Цибулкова объявила о беременности

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова рассказала, что ожидает пополнение. Цибулкова и ее супруг Михал Новара ждут первого ребенка, о чем теннисистка сообщила на своей странице в Instagram.

Круговой не поедет с «Зенитом» на зимние сборы

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о будущем Данила Кругового, которому сделали операцию.

«Ливерпуль» одолел «Зальцбург» и с первого места вышел в 1/8 финала ЛЧ

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» на выезде одержал победу над австрийским «РБ Зальцбург» со счетом 2:0.

«Бенфика» разгромила «Зенит», петербуржцы вылетели из еврокубков

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» на выезде потерпел разгромное поражение от лиссабонской «Бенфики» со счетом 0:3.