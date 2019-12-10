В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» на выезде потерпел разгромное поражение от лиссабонской «Бенфики» со счетом 0:3.

В составе португальцев отличились Франко Серви с передачи Луиша Пицци на 47-й минуте, Луиш Пицци с пенальти на 58-й минуте, а также Сердар Азмун в собственные ворота на 79-й минуте встречи.

На 56-й минуте матча защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос был удален с поля за вторую желтую карточку.

Отметим, в параллельной встрече французский «Лион» дома сыграл вничью с «Лейпцигом» со счетом 2:2.

После шести туров команда Сергея Семака заняла последнее место в группе G с семью очками и завершила выступление в еврокубках. «Бенфика» с таким же числом баллов заняла третью строчку и за счет дополнительных показателей вышла в 1/16 финала Лиги Европы.

Первое место в группе с 11 очками занял «Лейпциг», который вместе с набравшим восемь баллов «Лионом» вышел в плей-офф Лиги чемпионов.