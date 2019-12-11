Женская сборная России по гандболу сыграет с Испанией в заключительном матче основного раунда чемпионата мира среди женских команд. Начало встречи назначено на 9:00 по московскому времени, игра пройдет в японском городе Кумамото.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

Отметим, подопечные Амброса Мартина досрочно гарантировали себе выход в полуфинал турнира. Российская команда не потерпела еще ни одного поражения в рамках чемпионата мира.

В первом групповом этапе россиянки одержали пять побед, выиграв у сборных Китая, Аргентины, Конго, Японии и Швеции. Команда заняла первое место в группе и вышла в основной раунд, где одержала верх над Румынией и Черногорией.

Отметим, победитель чемпионата мира по гандболу получит путевку на Олимпиаду в Токио.