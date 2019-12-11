Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал вылет команды из еврокубков после группового этапа.

Слова тренера приводит официальный сайт «Зенита». На послематчевой пресс-конференции Семак отметил, что после длительного отсутствия в Лиге чемпионов команда понимала, насколько будет сложно. «Конечно, такой результат нас не устраивает, но это не катастрофа», — отметил тренер, добавив, что клуб приложил все усилия, чтоб выйти из группы.

«Будем готовиться к следующим сезонам, будем сильнее», — сказал Семак, повторив, что катастрофы для команды никакой не случилось.

Напомним, вчера «Зенит» на выезде проиграл «Бенфике» со счетом 3:0, и поражение в Лиссабоне, а также результат параллельного матча в группе помешали команде выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Подопечные Сергея Семака стали четвертыми в своей подгруппе, не обеспечив даже участия в Лиге Европы.