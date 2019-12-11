Хоккейный клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл на выезде «Флориду Пантерс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла в городе Санрайз и завершилась со счетом 2:1.

В составе «Тампы» отличились Стивен Стэмкос и Алекс Киллорн. В составе «Флориды» шайбу забросил российский нападающий Евгений Дадонов. Это уже 12-я шайба Дадонова в текущем розыгрыше.

Отметим, вратарь «Флориды Пантерс» Сергей Бобровский отразил 46 бросков в матче, но это не помогло команде. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 бросков из 28.

Российский нападающий «Тампы» и лучший бомбардир прошлого сезона Никита Кучеров провел на льду более 17 минут, нанеся по воротам соперника 6 бросков и получив нулевой коэффициент полезности. Защитник Михаил Сергачев пробыл на площадке более 21 минуты, его показатель полезности «-1».