Лига чемпионов, групповой этап. Прямая трансляция матча «Атлетико» — «Локомотив»

Мадридский «Атлетико» сегодня, 11 декабря, на домашнем стадионе примет московский «Локомотив» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

Напомним, «Локомотив» лишился шансов как на выход в плей-офф Лиги чемпионов, так и на выступления в Лиге Европы, поскольку в прошлом туре проиграл леверкузенскому «Байеру» на домашней арене.

«Атлетико» в прошлом туре также потерпел неудачу и проиграл туринскому «Ювентусу», возглавляющему группу D.