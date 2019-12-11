Лига чемпионов, групповой этап. Прямая трансляция матча «Атлетико» — «Локомотив»

Мадридский «Атлетико» сегодня, 11 декабря, на домашнем стадионе примет московский «Локомотив» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.
Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:
Напомним, «Локомотив» лишился шансов как на выход в плей-офф Лиги чемпионов, так и на выступления в Лиге Европы, поскольку в прошлом туре проиграл леверкузенскому «Байеру» на домашней арене.
«Атлетико» в прошлом туре также потерпел неудачу и проиграл туринскому «Ювентусу», возглавляющему группу D.
Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано», обслуживать матч будет венгерская бригада арбитров во главе с Виктором Кошшои. В роли его ассистентов выступят Дьердь Ринг и Венцель Тот.
Комментарии Развернуть