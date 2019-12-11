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  • 11:18,  11 декабря 2019
Футбол
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Лига чемпионов, групповой этап. Прямая трансляция матча «Атлетико» — «Локомотив»

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Фанаты "Локомотива". Фото: официальный сайт клуба

Мадридский «Атлетико» сегодня, 11 декабря, на домашнем стадионе примет московский «Локомотив» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

Напомним, «Локомотив» лишился шансов как на выход в плей-офф Лиги чемпионов, так и на выступления в Лиге Европы, поскольку в прошлом туре проиграл леверкузенскому «Байеру» на домашней арене.

«Атлетико» в прошлом туре также потерпел неудачу и проиграл туринскому «Ювентусу», возглавляющему группу D.

Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано», обслуживать матч будет венгерская бригада арбитров во главе с Виктором Кошшои. В роли его ассистентов выступят Дьердь Ринг и Венцель Тот.

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