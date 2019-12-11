Российский голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал поражение команды от «Бенфики» и вылет из еврокубков.

Слова Кержакова цитирует портал РИА Новости. По словам вратаря, команда не знала, как складывается ситуация на матче в Лионе. «Не смотрели параллельный матч. Специально нам не сообщали, хотя, может быть, кто-то и знал», — отметил Кержаков.

По словам голкипера, голы всегда забивают из-за ошибок, однако их разбирать по горячим следам игрок оказался не готов. «В раздевалке сейчас все молчали. Что говорить? Все и так всё прекрасно понимают», — заключил Кержаков.

Напомним, «Зенит» на выезде проиграл «Бенфике» со счетом 3:0, и поражение в Лиссабоне, а также результат параллельного матча в группе помешали команде выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Подопечные Сергея Семака стали четвертыми в своей подгруппе, не обеспечив даже участия в Лиге Европы.