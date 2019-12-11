В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» в родных стенах потерпели поражение от «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:4.

Единственную шайбу в составе хозяев забросил Джейк Генцел. У «Монреаля» шайбами отметились: Томаш Татар, Йоэль Армия, Ши Уэбер и Брендан Галлахер.

Российский легионер «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 21 минуту, поучаствовал в заброшенной шайбе, сделав голевую передачу. Благодаря результативному баллу Малкин набрал своё 1029 очко в НХЛ, сравнявшись по этому показателю с завершившим карьеру Алексеем Ковалёвым. Таким образом Малкин и Ковалёв делят четвёртую строчку лучших российских бомбардиров в НХЛ. Лидером среди россиян является Александр Овечкин, на счету Ови 1244 балла, на втором месте Сергей Фёдоров (1179), Александр Могильный (1032) — третий.

После сегодняшнего поражения «пингвины» занимают шестую строчку Восточной конференции, набрав 38 очков в 31 игре. «Монреаль» девятый на Востоке с 34 очками.