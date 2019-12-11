Стало известно, что сегодня, 11 декабря, комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства проведет заседание по возможной подаче апелляции в CAS по поводу санкций в отношении России. Информацию об этом сообщает The Times.

Известно, что комиссия спортсменов WADA не согласилась с текущими санкциями WADA за многочисленные случаи сокрытия допинга в России. В органе хотят добиться того, чтобы российские спортсмены не могли выступать на крупнейших соревнованиях даже в нейтральном статусе, а также опасаются, что Россия может выиграть апелляцию в CAS и уменьшить санкции.

Напомним, 9 декабря исполком WADA отстранил российских спортсменов от международных соревнований на четыре года под российским флагом: теперь атлеты могут соревноваться только в нейтральном статусе и после прохождения специальной процедуры допуска к турнирам.