Футболисты «Зенита» ушли на зимний перерыв на тайм раньше положенного. И случилось непоправимое.

Можно подобрать много цензурных синонимов к описанию того, что произошло в Лиссабоне с командой, однако реплика Артема Дзюбы вполне ярко описывает случившееся. Повторять ее не будем — все всё видели на поле.

Чувство стыда усиливается, когда вспоминаешь фразу Дзюбы до начала розыгрыша Лиги чемпионов.

«Локомотиву» повезло — они увидят такие стадионы и таких соперников! Зато у нас есть шанс выйти из группы», — Артем Дзюба после жеребьевки группового этапа ЛЧ 2019/20.

В Лиссабоне все сошлось в одном: и ошибки Семака, и запредельный настрой «Бенфики», цепляющейся за последний шанс, и расслабленность игроков «Зенита», и… неудачный исход параллельной встречи в Лионе. Все, что могло пойти не так, пошло не так. «Зенит» провел два совершенно полярных тайма: первые 45 минут команды играли на равных, и петербуржцев было не в чем упрекнуть, а после перерыва на поле словно вышли другие люди.

Очень быстро во втором тайме случился гол «Бенфики»: лиссабонцы были включены в игру с первых секунд, что вылилось в острую атаку и расстрел Михаила Кержакова от Франко Серви. Следующие десять минут предопределили ход игры: в штрафной опростоволосился Дуглас Сантос, сыграв рукой, привез пенальти и получил вторую желтую карточку. 2:0 — но все еще маячит плей-офф Лиги чемпионов.

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Нужно было освежать игру заменами, но из-за удаления пришлось укреплять защиту: на край вышел Игорь Смольников, что стоило полузащите Магомеда Оздоева. Алексей Сутормин вышел вместо Александра Ерохина, но за 25 минут не успел сделать чего-то существенного.

Михаил Кержаков отметил после матча, что специально о ходе параллельной игры в группе не сообщали. К вратарю, несмотря на три мяча, претензий нет — он как раз-таки выглядел очень собранным. Апогеем второго тайма стал автогол Сердара Азмуна на 78-й минуте — форвард забил красивый мяч пяткой, только вот в свои ворота.

«Зенит» расписался в собственной беспомощности, но даже при 3:0 мог бы рассчитывать на выход в плей-офф: ведь «Лейпциг» все еще обыгрывал «Лион». Но французы дожали соперника на домашней арене и смогли в концовке забить второй мяч: он и вывел «Лион» в плей-офф Лиги чемпионов, он и отправил «Зенит» восвояси. Шансы на Лигу Европы у команды оставались лишь в том случае, если бы команда проиграла «Бенфике» со счетом 1:0 или же смогла забить на чужом поле, но «Зениту» не удалось сделать и этого.

Казалось бы, в кои-то веки осень в чемпионате России прошла для команды успешно и на перерыв можно было уйти на позитиве — теперь просели еврокубки. Впервые за последние 10 лет «Зенита» не будет в евровесне. А ведь достаточно удобное положение в таблице РПЛ позволило бы потратить куда большие силы на качественное выступление в Европе.

Как говорят в таком случае болельщики других команд — сосредоточимся на чемпионате.