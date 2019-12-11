В преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов «Бавария»-«Тоттенхэм» главный тренер лондонцев Жозе Моуринью запретил своим игрокам пересматривать первый матч против мюнхенцев, который завершился с разгромным счётом 2:7 в пользу немецкой команды. Моуринью хочет, чтобы игроки поскорее избавились от неприятных воспоминаний, полученных после той неудачной игры.

Моуринью сказал, что сам изучал ту встречу вместе с тренерским штабом, разбирал подробно каждый эпизод, но запретил это делать игрокам, добавив, что главное сфокусироваться на собственной игре, нежели на игре соперника.

«Я запретил своим игрокам смотреть любые фрагменты того матча. Я смотрел его пару раз с тренерским штабом, пытаясь рассмотреть каждую деталь, но ни одного куска матча смотреть парням я не разрешаю», — приводит слова португальца The Telegraph.

Напомним, второй тур группового этапа Лиги Чемпионов прошёл для «Тоттенхэма» неудачным образом: команда на домашнем стадионе крупно уступила мюнхенской «Баварии» (2:7). На тот момент «Хотспур» ещё руководил Маурисио Почеттино, на смену которому в ноябре пришёл португальский тренер Жозе Моуринью.

Матч «Бавария»-«Тоттенхэм» состоится сегодня, 11 декабря, в Мюнхене «Альянц Арене» в 23:00 по московскому времени.