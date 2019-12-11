Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что российские боксёры не хотят принимать участие в Олимпийских играх в Токио в статусе нейтральных спортсменов. Генсек заявил, что без государственной символики нет смысла участвовать в соревнованиях.

Кремлёв сказал, что решение, принятое ВАДА, будет оспариваться, добавив, что нужно договориться с антидопинговым агентством о проведении Кубка мира и чемпионата Европы на территории России:

«Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом. Сейчас нужно посмотреть на шаги ОКР и РУСАДА, но и мы сами проанализируем возможность оспаривания этого решения. Думаю, нужно выйти на какое-то соглашение с ВАДА, чтобы и Кубок мира и чемпионат Европы провести в России», — приводит слова Кремлёва «Р-Спорт».

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) объявил о санкциях в отношении России, отстранив её спортсменов от участия в крупных международных турнирах из-за применения запрещённых препаратов. Спортсменам, которые полностью пройдут антидопинговые исследования, будет разрешено выступать на соревнованиях под нейтральным флагом и без национального гимна.