Защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал о том, что мог завершить карьеру после чемпионата мира-2018, но благодаря медицинским процедурам смог продолжить спортивные выступления. По словам Жиркова, ему была необходима операция, но альтернативный метод лечения помог обойтись и без хирургического вмешательства.

«Действительно, такой вариант рассматривался. Делал обследование, и врачи не могли сказать, восстановлюсь ли я. У меня было два варианта. Мне предложили делать операцию или пойти по более щадящему пути. Делать иглоукалывание, ещё что-то. Я согласился на второй вариант», — приводит слова футболиста «Комсомольская правда. Донецк».

Накануне футбольный клуб «Зенит», за который выступает Юрий Жирков проиграл выездной матч в Португалии против «Бенфики» в рамках шестого тура группового этапа лиги чемпионов и покинул турнир, заняв последнее место в группе G. Жирков участие в матче не принимал.