Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов совершил паломничество в Мекку, об этом боец сообщил, опубликовав пост в своём официальном аккаунте в instagram.

«Хвала Всевышнему за всё, что он дал нам», — подписал фотографию Нурмагомедов.

Следующий поединок Нурмагомедов проведёт в 18 апреля 2020 года против американца Тони Фергюсона. Поединок между двумя бойцами планировался не один раз, но по разным причинам поединки не состоялись.

Последним официальный поединок дагестанец провёл в сентябре этого года, в котором удушающим приёмом победил Дастина Порье.

За всю свою профессиональную карьеру 31-летний Хабиб Нурмагомедов провёл 28 боёв, ни в одном из которых не был повержен.