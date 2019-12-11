Президент Федерации спортивных танцев на колясках Елена Лозко прокомментировала решение Всемирного антидопингового агентства отстранить российских спортсменов от крупных международных турниров на четыре года.

Это «борьба» с сильными соперниками. Такие методы, которые сейчас применяет WADA, не используются в отношении слабых спортсменов и стран», — отметила Лозко, чьи слова цитирует благотворительный фонд «Точка опоры».

Лозко отметила, что приятно осознавать — Россия имеет потенциал готовить спортсменов «золотой пробы»

«Одно из доказательств этому — победа Сборной команды России по танцам на колясках в чемпионате мира

2019 года. Трудности нас закаляют!», — заключила Лозко.

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял решение ввести ряд санкций в отношении России из-за многочисленных случаем сокрытия применения допинга и манипуляций данными Московской антидопинговой лаборатории.