Спортсмены из США планируют протестовать в случае попадания на пьедестал совместно с российскими спортсменами на ближайших Олимпийских играх.

Как сообщает sports.ru, несколько спортсменов из Соединённых Штатов планируют устраивать протесты во время Олимпийских игр-2020 в Токио, или же вообще не взберутся на пьедестал, если окажутся на подиуме вместе с россиянами, несмотря на то, что Олимпийским комитетом (МОК) запрещены любые виды пропаганды со стороны спортсменов.

Напомним, 9 декабря исполком ВАДА выдвинул санкции в адрес российских спортсменов и представителей российских спортивных организаций, согласно которым им запрещено принимать участие в крупных международных соревнованиях из-за применения допинговых препаратов и фальсификации анализов спортсменов. Также сегодня состоится заседание спортсменов ВАДА, на котором будет приниматься решение о запрете «чистым» спортсменам принимать участие в турнирах даже под нейтральным флагом.