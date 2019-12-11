Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала мнение по поводу дисбаланса сил в мужской и женской сборных России по лыжным гонкам.

Слова Вяльбе приводит портал Eurosport.ru. По мнению эксперта, такое бывает в разных странах с разной периодичностью. «Когда я была действующей спортсменкой, наши мужчины были не так сильны», — отметила Вяльбе.

По мнению главы ФЛГР, такое случается из-за отсутствие лидеров в команде, за которыми можно тянуться. На данный момент лидер сборной — это Наталья Непряева, остальные сильные спортсменки в декрете. Сейчас вместе с Непряевой у Бородавко тренируются молодые спортсменки: Мария Истомина, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева. «Да, не все побегут, как Наталья, но они все равно делают эти шаги», — отметила Вяльбе.

«Что касается вопроса, когда родится вторая Вяльбе… Я хочу, чтобы родилась круче Вяльбе, честно», — заключила президент ФЛГР.

Напомним, в текущем сезоне сразу четыре лыжницы сборной России ушли в декретный отпуск.