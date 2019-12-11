Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о совместных тренировках мужской и женской сборной России по лыжным гонкам.

По словам Вяльбе, которую цитирует портал Eurosport.ru, в сборной есть несколько тренеров, каждый из которых имеет разную методику подготовки. «Если один промахнется, второй сделает все правильно», — сказала глава ФЛГР.

Как считает Вяльбе, лидеру женской сборной Наталье Непряевой сейчас не с кем из женщин тренироваться, поскольку в таком случае она топталась бы на месте. «Ни для кого не секрет – она тренируется с мужчинами. Не с Большуновым, но с ним и мужики не могут тренироваться», — заключила Вяльбе.

Напомним, Наталья Непряева сейчас работает в группе Юрия Бородавко. В прошлом сезоне она стала второй в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.