Российский футболист, экс-игрок московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал результат матча «Бенфика»-«Зенит», в котором португальцы одержали крупную победу.

По словам Тихонова, во время первого тайма не было видно, за счёт чего «Бенфика» собирается обыгрывать «Зенит», тем более — как «Зенит» сможет им проиграть. Тихонов предположил, что, скорее всего, «Зенит» расслабился, узнав промежуточный результат параллельного матча, в котором «Лейпциг» имел преимущество в два мяча.

«Наверное, игроки «Зенита» расслабились, когда узнали в раздевалке, что «Лейпциг» ведёт 2:0. Всё идёт от головы, нужно надеяться только на себя», — приводит слова Тихонова «Матч-ТВ».

Также легендарный «спартаковец» считает, что одним из факторов поражения стало отсутствие в составе «Зенита» защитника Ярослава Ракицкого.

«Не хватило Ракицкого. Он лидер наравне с Дзюбой — человек читает всё в обороне и начинает атаки острыми диагональными передачами. Он лицо обороны «Зенита», — сказал Тихонов.

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» в Лиссабоне крупно проиграл хозяйке стадиона «Бенфике» со счётом 3:0, после чего занял последнее место в группе, потеряв шансы сыграть весной в еврокубках.