Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказал свое мнение об инициативе принятия закона в России, который вернет продажу алкогольного пива на стадионы.

Слова Третьяка приводит портал Sport24. Президент ФХР отметил, что к инициативе относится положительно. «Пиво связано со спортом во всем мире», — сказал Третьяк.

Президент ФХР отметил, что федерация не пропагандирует крепкие напитки, однако он сам относится к этой инициативе положительно и хотел бы, чтобы ее приняли в думе.

Напомним, ранее стало известно, что Комитет Государственной думы РФ по спорту одобрил законопроект, он будет рассмотрен в первом чтении. Во втором чтении введут поправки законопроекта, а также примут решение касательно других видов спорта, предварительно посоветовавшись с другими федерациями.