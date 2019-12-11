Петербургский «Зенит» рассказал о планах команды на зимний перерыв.

По сообщениям пресс-службы петербургской команды, из отпуска футболисты «Зенита» выйдут 13 января, именно тогда стартует медицинское обследование игроков перед второй частью сезона. С 15 по 25 января «Зенит» проведет первый тренировочный сбор в Катаре, планируется провести несколько товарищеских матчей.

С 29 января по 10 февраля продлится второй сбор «Зенита», футболисты отправятся в Испанию.

Пока ничего неизвестно про даты и место третьего сбора «Зенита», о нем главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак объявил на пресс-конференции после вылета из еврокубков.

Напомним, такой ранний выход из отпуска планировался в связи с возможным участием «Зенита» в плей-офф Лиги чемпионов. После вылета из еврокубков Сергей Семак не стал менять имеющийся календарь.