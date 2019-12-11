Игрок сборной России Юрий Жирков поделился мнением о результатах жеребьёвки чемпионата Европы-2020, которая состоялась 30 ноября в Бухаресте.

По словам Жиркова, соперники по группе на Евро значительно сильнее тех, что были на групповой стадии чемпионата мира.

«У нас очень сложная группа. Она значительно сильнее той, которая у нас была на чемпионате мира. Даже сравнивать нельзя. Думаю, сборной будет тяжело», — цитирует Жиркова «Комсомольская правда. Донецк».

Жирков заверил, что групповой матч против сборной Бельгии не будет похож на тот, в котором россияне потерпели поражение со счётом 1:4. По его словам, в прошлый раз достойно выступить игрокам помешал напряжённый график. Жирков отметил, что к Евро будет гораздо больше времени на подготовку.

«Перед чемпионатом Европы у нас будет больше времени на подготовку. Игроки войдут в нормальный тонус, в свои лучшие кондиции. И будет совсем другая игра», — сказал Жирков.

По итогам жеребьёвки сборная России попала в группу B, в которой встретится с Бельгией, Данией и Финляндией. Матчи против датчан и финнов пройдут в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».