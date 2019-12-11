Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт, выпускавший расследования о русском допинге, вновь высказался об отношении главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха к россиянам и лично президенту РФ Владимиру Путину.

В своем «Твиттере» Зеппельт привел две цитаты — высказывание Томаса Баха и фразу Владимира Путина о наказаниях за допинговые нарушения.

«Лучшие друзья навсегда? Путин + Бах в 2019 году выступают против коллективных санкций в отношении России», — написал Зеппельт. Затем журналист процитировал мнение Путина о том, что любое наказание должно быть основано на действиях конкретного человека, а также слова Томаса Баха о том, что принцип индивидуальной юстиции должен быть превыше всего.

Зеппельт уже не раз обвинял главу МОК Томаса Баха в поддержке россиян, ранее он выражал недовольство, когда МОК организовал антидопинговый саммит накануне решения по российскому делу в WADA.