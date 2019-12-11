Бывший боец UFC, российский актер Олег Тактаров высказал свое мнение по поводу возможного поединка против Александра Емельяненко.

Слова Тактарова приводит «Подмосковье сегодня». Бывший боец смешанного стиля отметил, что согласится, если у него будет свободное время, чтобы подготовится, а также если он увидит, что сможет выиграть.

«Сумма должна быть достаточная по сравнению с тем, что я за это же самое время зарабатываю», — отметил Тактаров, добавив, что сейчас он и снимается с кино, и ездит по разным городам с семинарами. «Если игра стоит свеч, то мне это интересно», — сказал Тактаров.

Напомним, Олегу Тактарову сейчас 52 года, Александру Емельяненко — 38 лет. Последний поединок в ММА Олег Тактаров провел более 10 лет назад — в 2008 году.