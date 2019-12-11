Футбольный клуб «Краснодар» сегодня, 12 декабря, завершит выступления на групповом этапе Лиги Европы матчем против испанского «Хетафе».

Игра пройдет на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в пригороде Мадрида и начнется в 20:55 по московскому времени.

На матч назначена бригада арбитров из Германии во главе с Даниэлем Зибертом. Помогать ему на линии будут Ян Зайдель и Маркус Хеккер,четвертый арбитр встречи — Сёрен Шторкс.

Сейчас «Краснодар» и «Хетафе» имеют равное количество очков — по девять, именно в этом противостоянии определится второй участник плей-офф Лиги Европы от данной группы. Во втором туре группового этапа «Краснодар» проиграл «Хетафе» на домашнем стадионе, поэтому коллективу Сергея Матвеева будет нужна в матче только победа.