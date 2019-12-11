Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков рассказал о том, что трехкратная чемпионка мира по легкой атлетике Мария Ласицкене может поучаствовать в формировании необходимых органов ВФЛА.

Слова министра цитирует агентство РИА Новости. По словам Колобкова, Ласицкене очень волнует все происходящее с российским спортом в целом, и с легкой атлетикой в частности. Колобков отметил, что очень важно, чтобы такие спортсмены высказывали свою позицию по легкой атлетике.

«Я предлагаю ей принять участие в формировании всех необходимых органов федерации легкой атлетики и в общественной жизни», — заявил Колобков, отметив, что проблем в Всероссийской федерации легкой атлетики очень много, и виноватыми являются как спортсмены, так и сама организация.

Также Колобков отметил, что министерство поддержит Ласицкене и сделает все, чтобы она участвовала в соревнованиях.

Напомним, Мария Ласицкене неоднократно высказывалась о том, что немедленно следует отправить в отставку руководство ВФЛА.