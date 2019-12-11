Московский ЦСКА проведёт сегодня свой последний матч в рамках группового этапа Лиги Европы, жаль только, что для армейцев он ничего не решит.

Неожиданно видеть москвичей на последней строчке группы, где две команды явно уступают ЦСКА в классе, но несмотря на это, ЦСКА умудрился оказаться на дне, уступив верхние строчки «Лудогорцу» и «Ференцварошу».

На данный момент у ЦСКА всего два очка, а у ближайшего «Ференцвароша» — шесть, поэтому единственное, за что стоит биться сегодня в Испании, так это за своё имя, за российский футбол. Хотя предпосылки того, что ЦСКА сможет вырвать победу, крайне малы, если взять в расчёт недавнюю игру в РПЛ против «Краснодара», после которой москвичи могли не полностью прийти в форму, а также результаты «Эспаньола» в предыдущих играх ЛЕ, где испанцы не испытали никаких проблем. Плюс к этому «Эспаньол» уже обыгрывал ЦСКА в рамках второго тура группового этапа ЛЕ.

Матч «Эспаньол» — ЦСКА пройдёт сегодня, 12 декабяр в Испании, в 23:00 по мск.