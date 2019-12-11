Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на три матча из-за того, что он ругался матом в адрес судьи.

Слова главы КДК РФС Артура Григорьянца приводит портал Р-Спорт. Комитет возбудил дело по материалам СМИ, Григорьянц отметил, что Гончаренко сделал в матче с «Краснодаром» то же самое, что и в матче с «Сочи».

В связи с рецидивом условные санкции отметили, вместо этого применив реальное наказание. На два матча Гончаренко дисквалифицировали, еще на один поединок будет распространяться условная дисквалификация. Помимо отстранения Гончаренко также был отштрафован на 100 тысяч рублей, также комитет обозначил испытательный срок до конца сезона.

Напомним, ранее в ноябре 2019 года Виктор Гончаренко получил двухматчевую дисквалификацию после поединка с «Сочи» — один матч реально, один матч условно.