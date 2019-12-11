Спортсмены Игорь Образцов и Наталья Садилова признаны виновными в нарушении Общероссийских антидопинговых правил, об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Спринтёр Игорь Образцов наказан за нарушение пункта 2.1 (Наличие запрещенной субстанции в пробе спортсмена) и дисквалифицирован на один год с 29.04.2019. Все результаты, показанные спортсменом с 26.04.2019 года, аннулированы.

Наталья Садилова, выступающая в дисциплине трейл, наказана на четыре года с 27.06.2019, за нарушение пунктов 2.2 (использование или попытка использования запрещенной в спорте субстанции) и 2.3 (уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб). Результаты спортсменки аннулированы с 12.05.2019 года.