Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков ответил, сколько страна тратит в год на подготовку российских спортсменов.

Слова Колобкова цитирует агентство ТАСС. «В целом примерно 12 млрд рублей уходит на подготовку наших спортсменов», — отметил Колобков, добавив, что в эту сумму входят зарплаты спортсменов и тренеров, премирование, участие в международных мероприятий, проведение учебно-тренировочных мероприятий и содержания баз для них.

Министр спорта подчеркнул, что такая сумма — достаточно серьезная, поэтому этому вопросу уделяется много внимания.

Напомним, на этой неделе Всемирное антидопинговое агентство WADA отстранило российских спортсменов от участия в международных соревнованиях на четыре года, а также приняло ряд других санкций.