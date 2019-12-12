В итальянском Риднау сегодня, 12 декабря, стартует второй этап Кубка IBU.

В четверг, 12 декабря, пройдут две гонки — женский и мужской суперспринты: изначально спортсмены бегут квалификацию (3 круга, 2 стрельбы), а затем 30 финалистов бегут масс-старт. Мужчины бегут в финале по 6 км (5 кругов, 4 стрельбы), женщины — 4 км (также 5 кругов и 4 стрельбы).

В субботу, 14 декабря, пройдут классические спринты у мужчин и женщин, в воскресенье состоятся первые в сезоне масс-старты на 12,5 км и 15 км.

Отметим, для женской российской сборной первый этап Кубка IBU в норвежском Шушене получился успешным. Россиянки выиграли несколько медалей: Екатерина Глазырина завоевала две бронзы, Ирина Старых — серебро и золото.