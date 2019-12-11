Российский футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение по поводу игры «Зенита» в «Бенфики» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Орлов отметил, что команда из Петербурга имела мало моментов, а во втором тайме сказалось и давление хозяев. «Причем дрогнули те, кто обычно тащит «Зенит». Иванович, Дуглас Сантос и Азмун», — отметил эксперт.

Орлову показалось, что игроки «Зенита» знали про ход матча «Лиона» и «Лейпцига», соперников по группе, поэтому и выглядели такими вялыми. «Не было понимания, что это Лига чемпионов! Ну нельзя так играть в этом турнире!», — заявил Орлов, добавив, что у «Зенита» не держался мяч в центре поля и присутствовало большое количество брака в передачах.

Напомним, «Зенит» со счетом 3:0 проиграл «Бенфике» на выезде и выбыл из еврокубков.