Контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК РФС) дисквалифицировал тренера самарских «Крыльев Советов» Сергея Корниленко на шесть матчей за толчок ассистента арбитра во время встречи команды с «Уралом». Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

В отсутствие Корниленко самарцы сыграют три матча из шести, остальные три игры назначены условно. Помимо дисквалификации нарушитель наказан денежным штрафом в размере ста тысяч рублей.

«За умышленный толчок официального лица матча Корниленко дисквалифицирован на шесть игр, три из которых — условно. Также назначен штраф в 100 тыс. рублей. Испытательный срок назначен до конца сезона», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Матч между «Крыльями Советов» и «Уралом» состоялся 8 декабря в Самаре. Матч закончился со счётом 2:3 в пользу гостей. Спустя 19 туров «Крылья» занимают предпоследнюю строчку в турнирной таблице РПЛ.