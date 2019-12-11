Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на высказывания представителей шведской сборной по поводу повального декретного отпуска лыжниц сборной России.

Слова Вяльбе цитирует портал Eurosport.ru. По мнению эксперта, шведские и норвежские медиа очень некрасиво обыграли ситуацию с девушками из России.

«Не знаю, что уж они надумали, почему я резко отпустила всех в декрет – для меня этот год на самом деле самый удачный, чтобы стать мамой», — сказала Вяльбе, отметив, что девушки безболезненно вернутся и дальше будут показывать спортивные результаты. Также президент ФЛГР отметила, что все лыжницы уже вышли замуж.

«Возраст самый подходящий, чтобы рожать детей, а не потом мучиться в сорок», — заключила Вяльбе.

Напомним, сезон-2019/20 пропускают четыре лыжницы из сборной России: Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Елена Соболева и Татьяна Алёшина.