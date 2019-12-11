Тренерский штаб московского «Динамо» в декабре проведет стажировку в расположении мадридского «Атлетико».

Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Известно, что главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков, а также его Виталий Гришин, Юрий Бавыкин и Дмитрий Изотов уже прибыли в Испанию и будут находится в расположении мадридского клуба. Предполагается, что тренеры ознакомятся с подготовительным циклом «Атлетико», пообщаются с наставником мадридцев Диего Симеоне, а также вникнут в работу академии клуба.

Тренеры «Динамо» планируют посетить два матча с участием «Атлетико» — игру с московским «Локомотивом» в рамках Лиги чемпионов, а также матч Ла Лиги против «Осасуны». На следующей неделе «динамовцы» отправятся на матч «Барселона» — «Реал» Мадрид.

Напомним, Кирилл Новиков возглавил московское «Динамо» по ходу сезона, оставив работу в молодежной команде клуба.