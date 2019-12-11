Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко дал свою оценку уровню главной лиги страны, а также назвал изменения, которые произошли с чемпионатом в последнее время.

Чернышенко заявил, что несмотря на то, что площадки везде разные, командам удалось к этому привыкнуть, показывая динамичный темп игры.

«Хоккей стал активным, атакующим, стали больше забивать. Мы двигаемся к тому, чтобы уже со следующего сезона убрать широкие площадки и остаться только на 26- и 28-метровых аренах», — цитирует Чернышенко «Чемпионат».

Чернышенко рассказал о росте популярности хоккея в нашей стране, заметив, что на игры стало ходить большее количество болельщиков, чем раньше.

«Сейчас наивысшая за всю историю посещаемость, больше 6,5 тысячи. Почти 75% заполняемость. Есть клубы-отличники, как «Динамо» Минск, а, например, «Северсталь» показывает рекордный рост посещаемости», — сказал Чернышенко.

КХЛ — крупнейшая хоккейная лига, в составе которой играют команды шести государств: России, Латвии (Динамо-Рига), Казахстана (Барыс), Китая (Куньлунь Реж Стар), Белоруссии (Динамо-Минск) и Финляндии (Йокерит).