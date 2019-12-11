Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко высказала мнение о том, что Россия может проводить альтернативные соревнования вместо участия в Олимпийских играх.

Слова Матвиенко приводит портал РИА Новости. По мнению Матвиенко, решение WADA отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года говорит о наглядном кризисе институтов мирового спорта.

«Я считаю, что Россия может у себя проводить свои Игры», — заявила Матвиенко.

Ранее подобную идею высказывал заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин, отметивший, что необходимо создать обстановку, которая в трудное время поддержит российский спорт.

Напомним, когда решение WADA вступит в силу, спортсменам придется проходить процедуру получения нейтрального статуса для участия в соревнованиях.